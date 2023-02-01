2023/02/01 | 01:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن تحليل للصور أجرته جامعة أريزونا الأسبوع الماضي، أن "أنف" الدب هو في الحقيقة تل على شكل الحرف "V"، والعينين هما فوهتان صغيرتان غير متوازيتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وجه الدب".. ناسا تنشر صورة "غير اعتيادية" على سطح المريخ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وجه الدب".. ناسا تنشر صورة "غير اعتيادية" على سطح المريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).