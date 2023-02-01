الزوراء والجوية في كلاسيكو الدوري الممتاز اليوم بافتتاح الجولة 14

2023/02/01 | 01:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدينة» و»فرانسوا حريري» يضيفان مباريات غربي آسيا تحت 23 عاما متابعة ـ الصباح الجديد: تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة 14 من الدوري الممتاز، بإقامة 5 مواجهات أبرزها كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية.فيما تقام 4 مواجهات غد الأربعاء، وتختتم الجولة 14 من الدوري بمواجهة الشرطة والنجف الخميس المقبل.ويتصدر القوة الجوية الترتيب برصيد 28 نقطة، ويحل الزوراء وصيفا ...

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