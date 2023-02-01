عاكش: طموحي التتويج بلقب دوري كرة الطاولة لهذا الموسم

2023/02/01 | 01:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب نفط الشمال يصف فوزه ببرونز غربي آسيا بالإنجاز الأفضل بغداد ـ فلاح الناصر: ينتظم لاعب كرة الطاولة، حسين علي عاكش، ضمن تدريبات فريقه نادي نفط الشمال تحضيرا للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الممتازة المقرر ان تضيفه محافظة النجف منتصف شهر شباط المقبل..ويمضي عاكش في الموسم الثالث مع الفريق الكركوكلي بعد ان اشترك في ...

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