سلطات الإقليم تتعاطى مع النفط والغاز كرهينة تضمن لها المكاسب الحزبية والشخصية والنفوذ

2023/02/01 | 01:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى استغرابه من هجومها على المحكمة الاتحادية… رئيس برلمان كردستان السابق: السليمانية – عباس اركوازي:عبر رئيس برلمان اقليم كردستان السابق يوسف محمد عن استغرابه من الهجوم الذي شنته سلطات الإقليم على المحكمة الاتحادية العليا وطعنها بقرارات هذه المحكمة، على الرغم من انها تشكلت بأصواتهم ومباركتهم، مشيرا الى ان هذه السلطات تتعاطى مع النفط والغاز كرهينة ...

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