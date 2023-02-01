2023/02/01 | 02:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الريان القطري، مساء يوم الثلاثاء، ضم اللاعب سفيان بوفال إلى صفوف الفريق، قادما من نادي أنجيه الفرنسي.

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