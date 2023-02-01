أميركا تفرض قيوداً على 7 كيانات إيرانية

2023/02/01 | 02:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء قيوداً جديدة على الصادرات إلى 7 كيانات إيرانية.وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أنها أضافت هذه الكيانات إلى قائمة الحظر التجاري الأميركية بسبب مساعدتها للجيش الروسي في إنتاج الطائرات المسيرة.وبحسب بيان الوزارة، تضمنت القائمة، بشكل خاص، العديد من شركات صناعة الطيران وكذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.[…]

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