بعد الخلافات .. انفراجة مرتقبة للازمة الكردية بين الاتحاد والديمقراطي

2023/02/01 | 02:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازال المشهد ضبابيا بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الخلافات القائمة في الإقليم حول العديد من القضايا المصيرية لكردستان ومن بينها المسائل المالية والاقتصادية والانتخابات الخاصة بالاقليم، على الرغم من ان المؤشرات تفيد بوجود تدخل أميركي من اجل حلحلة الخلافات واستجابة الطرفين لها، الا ان الضمور مازال واضحا في العلاقات بين الجانبين في وقت …

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