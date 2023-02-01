اثر ازمة الدولار المفتعلة ..الفتح يطالب بتسليم مذكرة احتجاج للسفيرة الامريكية

2023/02/01 | 02:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح، الثلاثاء، على ضرورة تسليم السفيرة الامريكية مذكرة احتجاج من قبل الحكومة اثر ازمة الدولار التي افتعلتها واشنطن، فيما اكد ان ديون النظام السابق الزمت العراق بايداع الأموال في البنك الفدرالي.وقال عضو التحالف محمود الحياني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ديون النظام السابق التي يلتزم بها العراق كانت سببا في …

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