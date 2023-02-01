2023/02/01 | 02:55 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجلس الخدمة: إكمال إجراءات توظيف حملة الشهادات العليا في 3 وزارات وهيئة حكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/01 | 02:55.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: إكمال إجراءات توظيف حملة الشهادات العليا في 3 وزارات وهيئة حكومية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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