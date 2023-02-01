مجلس الخدمة: إكمال إجراءات توظيف حملة الشهادات العليا في 3 وزارات وهيئة حكومية



مجلس الخدمة: إكمال إجراءات توظيف حملة الشهادات العليا في 3 وزارات وهيئة حكومية
2023/02/01 | 02:55 - المصدر: آي كيو نيوز
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