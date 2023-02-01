الأمن الاجتماعي وتحديات البيئة الدولية

2023/02/01 | 02:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سيف الدين زمان الدراجي باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي.*” العالم ينقسم إلى نوعين من الأشخاص: أولائك الذين يتبعون ارادتهم، وآخرون يتبعون إرادة الآخرين.النوع الأول أقوياء ولا يسمحون لأحد بالتحكم بهم، […]

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