2023/02/01 | 02:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن وضع العراق المالي في أفضل حالاته مطمئنا المواطنين بأن الدينار هو الأقوى، وفيما لفت إلى أن كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: وفد رفيع المستوى سيزور واشنطن لمناقشة تقلبات سعر الصرف المركز الخبري الوطني.

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