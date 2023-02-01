انتهاء جولة بلينكن في الشرق الأوسط

2023/02/01 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف ستساعد هذه الزيارة بتخفيف التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ وما هي أفق إيجاد حلول مرضية للطرفين؟

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