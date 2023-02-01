2023/02/01 | 03:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، يوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن السلطات اضطرت إلى تسريح أكثر من 9 آلاف شخص "تم تجنيدهم بشكل غير قانوني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدعي العام الروسي يبلغ بوتين بتسريح 9 آلاف شخص تم تجنيدهم بـ"شكل غير قانوني") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدعي العام الروسي يبلغ بوتين بتسريح 9 آلاف شخص تم تجنيدهم بـ"شكل غير قانوني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).