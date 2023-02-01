آفاق تطوير خدمة الإنترنت في العراق

2023/02/01 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان الحكومة العراقية عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم لمعالجة سوء خدمة الإنترنت وغلاء أسعارها في العراق

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