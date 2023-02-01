البيت الأبيض: من المرجح الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا قريبا

2023/02/01 | 04:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أنه من المرجح الإعلان عن من مساعدات عسكرية لأوكرانيا قريبا.

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