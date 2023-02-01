مع تراجع قيمة الدينار.. رئيس وزراء العراق يعلن رصد تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج

2023/02/01 | 04:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني مساء الثلاثاء رصد تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، وهو ما كشفه تطبيق نظام "سويفت" لمراقبة التحويلات المالية، وذلك بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار.

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