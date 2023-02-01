رئيس إيران: الحجاب ضرورة دينية.. والاحتجاجات يجب أن تُسمع

2023/02/01 | 06:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، إن الحجاب "ضرورة في الدين"، وأضاف أن وزارة الداخلية "ملزمة بتطبيق قانون الحجاب".

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