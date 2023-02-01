"طائرتان بدولار واحد".. شركة أميركية تعرض بيع مسيرات لأوكرانيا

2023/02/01 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض شركة أميركية لصناعة الأسلحة بيع طائرتين بدون طيار من طراز ريبر إم كيو-9 للحكومة الأوكرانية مقابل دولار واحد لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم روسي متوقع.

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