الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي ويحذر من

2023/02/01 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، برفقة الملكة رانيا وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله.

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