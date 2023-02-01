المتهمة استدرجته.. تفاصيل جديدة عن مقتل الطالب السعودي في أميركا

2023/02/01 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكشفت تفاصيل جديدة حول جريمة قتل الطالب السعودي، الوليد بن عبد الله الغريبي، على يد مواطنة أميركية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، الأسبوع الماضي.

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