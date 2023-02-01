ارتفاع أسعار النفط مع انحسار مخاوف الركود وتراجع الدولار

2023/02/01 | 08:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي الذي هبط بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما خفف المخاوف من أن تواجه أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ركودا بسبب زيادة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.41٪، إلى 85.81 دولارًا للبرميل في الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 79.21 دولارًا للبرميل، لتواصل مكاسبها بنحو 1٪ في الوقت الحالي.



الجلسة السابقة.

وساعدت توقعات رفع سعر الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط حيث أن ضعف الدولار يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع اليوم الأربعاء تعقده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يُطلق عليهم معًا اسم أوبك +، حيث من المتوقع أن يصادق المنتجون على أهدافهم الإنتاجية الحالية المتفق عليها في نوفمبر تشرين الأول.

وفي ملاحظة هبوطية، أظهرت بيانات من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 يناير/ كانون الثاني .

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