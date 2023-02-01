2023/02/01 | 08:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | رويترز: 8 صواريخ تستهدف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية شمالي العراق

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