قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في نينوى

2023/02/01 | 09:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية في محافظة نينوى، الى قصف صاروخي، لافتة الى سقوط صاروخين داخل القاعدة.

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