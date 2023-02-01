أمريكا.. قادة الحزب الجمهوري يعملون على جمع أصوات لاستبعاد النائب المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية

2023/02/01 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل زعماء الجمهوريين في مجلس النواب على جمع الأصوات لاستبعاد النائب الديمقراطية المسلمة، إلهان عمر، من لجنة الشؤون الخارجية.

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