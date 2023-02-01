2023/02/01 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاربعاء، مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يواجه ركودا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار النفط ترتفع 0.2 وتتجاوز 85 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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