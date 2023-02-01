2023/02/01 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعرض معسكر زيلكان في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، قصفا بثمانية صواريخ.وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستات، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه : “في الساعة 7:45، من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف قاعدة تركية في الموصل بـ8 صواريخ المركز الخبري الوطني.

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