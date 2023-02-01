لتخفيف الاختناقات في بغداد..افتتاح طريق دورة- يوسفية السريع اليوم

2023/02/01 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة الطرق والجسور، اليوم الأربعاء، إفتتاح طريق دورة – يوسفية للمرور السريع جنوبي بغداد.

وقال المدير العام لدائرة الطرق والجسور حسين جاسم كاظم، لـ (بغداد اليوم)، إنه "سيتم اليوم افتتاح طريق دورة- يوسفية السريع"، مؤكداً أنه "سيشكل نقلة مهمة في بغداد باعتباره منفذ مهم وبديل اخر للمنفذ الجنوبي في العاصمة".

وأضاف أن "طريق دورة – يوسفية سيعمل على تخفيف الاختناقات والازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد"، لافتاً الى أن "تكلفة المشروع 150 مليار دينار".

وأشار كاظم الى أن "هذا الطريق رئيسي ويتكون من ممرين كل ممر بعرض 15 ونص متر بالإضافة الى الطرق الخدمية الموازية والتي ستكون بعرض 9 متر ".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن افتتاح طريق دورة - يوسفية نهاية الشهر الحالي.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم، لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم): إن "طريق دورة يوسفية سيدخل الخدمة نهاية الشهر الجاري"، مؤكداً أن "جميع الفقرات الرئيسية مكتملة، وننتظر إقامة احتفالية الافتتاح".

وأضاف، أن "الأمطار الأخيرة أثرت على بعض الأعمال التي لا يمكن تنفيذها بالجو الممطر، مثل التخطيط وربط الكهرباء مع الإنارة"، مشيراً إلى أن "الطريق نفذ على مرحلتين، حيث إن المرحلة الثانية كان بطول 15 كيلو بممرين، عرض كل ممر 16 مترا إضافة طرق خدمية 9 أمتار من كل جانب"، موضحا انه "يضم قناطر يربط طريق الدورة السريع بالطريق الدولي مروراً بالسريع رقم واحد وطريق الدورة السريع، استمرارا بطريق الطابقين ومنه إلى الكرادة".

وأوضح من جانب آخر، أن "قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يخص الخدمات، باستحصال مبالغ الطرق، استبشرنا به خيراً، وننتظر التنفيذ لأنه سيعطي مساحة من الحركة بشكل واسع، وسنتعامل مع كل محافظة بمقدار ما يردنا منها من جباية بموجب القانون، وسنعطي أولوية للطرق السريعة والطرق الرئيسية نزولا للثانوية وغيرها".

وعن محطات الأوزان، لفت إلى، أنه "تم تشغيل المحطات المهمة، حيث إن محطات الأوزان يجب أن تعمل على مدار الساعة، وبواقع ثلاث شفتات دوام، ولكن تشغيلها بكوادر الدائرة أمر صعب جداً".

وتابع، أن "هنالك حلولاً من بينها التوجه للقطاع الخاص في تشغيل المحطات بعموم العراق، عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار، ولحين إكمال هذا الأمر، فإنه تم تشغيل المحطات المهمة مثل محطات السيطرة على المناطق القادمة من الشمال و محطات البصرة على الحمولات القادمة من الموانئ".

تحرير: أ.ق

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