مكافحة ارهاب كردستان: مجموعة صواريخ استهدفت قاعدة زليكان التركية

2023/02/01 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اعلن جهاز مكافحة ارهاب اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، سقوط مجموعة صواريخ على قاعدة زليكان التركية في نينوى.

وذكر بيان للجهاز تلقته (بغداد اليوم)، أن "8 صواريخ وجهت الساعة 7:45 من صباح اليوم إلى معسكر زليكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية".

وأضاف البيان أنه "بحسب المعلومات الأولية سقط اثنين من الصواريخ داخل المعسكر، في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه، دون أن تسفر عن خسائر بشرية".

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكردستاني.

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