بسبب الأمطار ورداءة الملعب.. المسابقات تغير موعد مباراة بالدرجة الأولى

2023/02/01 | 09:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير موعد مباراة في دوري الدرجة الاولى بسبب الأمطار ورداءة الملعب.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت تغيير موعد مباراة الشرقاط والسماوة ضمن الجولةالعاشرة من دوري الدرجه الأولى عن موعدها المقرر، الخميس الثاني من شهر شباط الجاري”.

وبين أن “المباراة ستقام يوم الجمعة الثالث منه الساعة الثانية ظهراً، في ملعب الشرقاط وذلك بسبب غزارة الامطار، ولعدم صلاحية الملعبوتعذر تهيئته في الموعد المحدد سابقاً”.

يذكر أن أغلب ملاعب الدرجة الاولى تتأثر بالأمطار بسبب رداءة أرضياتها.

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