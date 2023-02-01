دراسة تكشف من يعاني من مشكلات في القلب بعد الإصابة بـ “كوفيد-19”

2023/02/01 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى علماء مركز تيومين العلمي لبحوث القلب دراسة طويلة بشأن تأثير الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في صحة القلب، وحددوا فئة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.وتشير الدكتورة يلينا ياروسلافسكايا مديرة مختبر التشخيص الآلي في المركز إلى أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تجرى في روسيا واستمرت سنة كاملة، واتضح أن الالتهاب الرئوي […]

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