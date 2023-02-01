الديوانية.. كشف جريمة قتل

2023/02/01 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في محافظة الديوانية.

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