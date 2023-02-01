الديوانية.. القوات الامنية تكشف تفاصيل جريمة قتل مواطن بسبب مشاكل عائلية

2023/02/01 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن جريمة قتل غامضة فيما القت القبض على الجاني في محافظة الديوانية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهود استخبارية مميزة نفذت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واجب نوعي تمثل في كشف جريمة قتل المجنى عليه (ضياء حسن مرجون ) في محافظة الديوانية وترك جثته في ارض زراعية مصابة بعدة اطلاقات نارية".

وأضافت أنه "بعد البحث والتحري والاعتماد على القدرات الاستخبارية تم القبض على المتهم( أ .ن .ك ) الذي اعترف صراحة بقتله المجنى عليه لدوافع شخصية (عائلية)".

وأشارت الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليأ".

تحرير: أ.ق

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