امين بغداد: 6 مجسرات جديدة ضمن خطة فك الاختناقات المرورية في 2023

2023/02/01 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن امين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء، ادراج ست مجسرات جديدة ضمن خطة فك الاختناقات المرورية الموضوعة لعام 2023.

وقال كاظم لـ(بغداد اليوم) إن" وزارة الاعمار والإسكان أنجزت الطريق السريع الرابط بين اليوسفية والدورة"، مبينا أن "الطريق سيكون منفذا للعاصمة من المناطق الجنوبية ولفك الزخم المروري داخل العاصمة".

وأشار الى أنه "هناك خطة بين امانة بغداد ووزارة الإسكان والاعمار في 2023 لفك الزخم المروري داخل العاصمة بغداد "، مبينا أن "من ضمن الخطة فتح 6 مجسرات جديدة، فضلا عن توسعة لعدد من شوارع العاصمة".

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طريق دورة - يوسفية للمرور السريع جنوبي بغداد.

تحرير: أ.غ

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