تماسيح في ليبيا

2023/02/01 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ليبيا، صورة ادّعى ناشروها أنها لبقايا تماسيح تعود لأكثر من ثلاثة آلاف سنة عُثر عليها في مدينة سبها في الجنوب الليبي.

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