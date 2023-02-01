2023/02/01 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صرّح مساعد وزير الزراعة الإيراني لشؤون المواشي حسين دماوندي نجاد، الاربعاء، بأن بلاده أطلقت مفاوضات لتصدير المواشي الحية إلى العراق.

ونقلت وسائل اعلام إيرانية رسمية عن نجاد قوله، إن إيران تمتلك فائضا بقطاع إنتاج المواشي الثقيلة ( الابقار والجاموس) الحية، لذا أطلقت مفاوضات مع العراق لتصدير هذا النوع من الماشية.

وحول تصدير الماشية الخفيفة (الاغنام والماعز)، أكد ضرورة الأخذ بالاعتبار للظروف المناخية، حيث إن بمواسم المطر كان من المتوقع تسجيل سوق اللحوم الحمراء فائضا بالإنتاج، ولكن يحدث العكس، إذ يتم الاحتفاظ بالماشية بسبب وفرة المراعي وقدرة المربين على توفير الغذاء لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتحرك لتصدير المواشي الحية إلى العراق ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتحرك لتصدير المواشي الحية إلى العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).