افتتاح طريق الدورة - اليوسفية السريع والإعمار تعلق: سيخفف الزخم بشكل كبير

2023/02/01 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، طريق الدورة-اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد، بطول 14.5 كلم، وتقاطع بغداد الجنوبي".

وأضاف البيان، أن "الطريق يضم مجسّرين ومقتربات بأربعة مسارات".

من جانبه، قال مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هذا الطريق سيربط الطريق الدولي رقم 1 بطريق الدورة السريع منه إلى جسر الطابقين وسيكون منفذاً جنوبياً آخر للعاصمة بغداد ويخفف الزخم بشكل كبير عن المنفذ الحالي الذي يمر بعلوة الرشيد والكثير من الفعاليات التي سببت ازدحامات خانقة في ذلك المنفذ".

وأضاف، أن "العمل اكتمل بنسبة 100‎%‎، بعد إنجاز أعمال التأثيث بالكامل"، مؤكداً أن "العمل تم بتقنيات فنية عالية وبموجب مواصفات معتمدة للطرق السريعة، حيث تم تأثيث الطريق بكافة العلامات التحذيرية والتنظيمية والارشادية والأسيجة الكونكريتية وكذلك طرق الخدمة وجسور المشاة والجسور (الفوقانية) التي تسمح للمواطنين القاطنين على جوانب هذا الطريق من السير بحرية بدون أن يكون هناك تأثير على الطريق الرئيس".

وأوضح جاسم، أن "العوارض كانت واحدة من أهم أسباب تلكؤ المشروع وتأخره منذ العام 2014 وذلك بسبب القرار 347 الذي أوقفت فيه جميع مشاريع الخطة الاستثمارية في عموم البلاد وتم استئنافه في العام 2019 لكن كانت هناك عوارض عائدة لدوائر الدولة ولمواطنين وغيرها، تم تجاوزها بموجب لجنة الأمر الديواني رقم 62 لسنة 2021 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".

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