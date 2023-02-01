العثور على جثة شابة مسحوقة داخل حقيبة.. شاهد ما قالته والدتها عن الجاني

2023/02/01 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة الأمريكية على جثة الشابة، أليكسيس تشوتورينا، مسحوقة داخل حقيبة، حيث قُتلت الشابة وهي بعمر 21 عامًا فقط.وتم اتهام الجاني بالقتل من الدرجة الأولى، في حين قالت والدة الضحية إنها تعاني صعوبة في التعامل مع الأمر، مؤكدة أنها تفتقد ابنتها كل يوم.

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