2023/02/01 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الإعمار: العام الحالي سيكون الأكثر تخصيصاً للطرق منذ 2003 المركز الخبري الوطني.

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