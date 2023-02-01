الاستخبارات تكشف ملابسات جريمة قتل شاب من اهالي الديوانية

2023/02/01 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، عن جريمة قتل غامضة فيما القت القبض على الجاني في محافظة الديوانية.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،انه “بجهود استخبارية مميزة نفذت مفارز […]

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