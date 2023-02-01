صواريخ تستهدف قاعدة زليكان العسكرية التركية شمالي العراق

2023/02/01 | 10:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية عراقية إن قاعدة زيلكان التركية شمال شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، تعرضت صباح اليوم لهجوم صاروخي.

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