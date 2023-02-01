هجوم بـ 8 صواريخ يستهدف معسكراً للجيش التركي شمالي العراق

2023/02/01 | 11:00 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات تركية شمالي العراق يونيو 2022 (أزكان بيلجين/الأناضول)

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إنّ 8 صواريخ استهدفت اليوم الأربعاء، قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة، دون معرفة الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

ووفقاً لبيان أصدره الجهاز، فإنّ 8 صواريخ استهدفت صباح اليوم، معسكر زليكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والتي تضم القوات التركية، مشيراً إلى سقوط صاروخين داخل المعسكر، فيما سقطت بقية الصواريخ في محيطه، دون أن تسجل أي خسائر بشرية، وذلك بحسب المعلومات الأولية.

من جهته، تبنى "لواء أحرار العراق" الهجوم، مؤكداً في بيان أنّ "الوحدة الصاروخية للمقاومة الإسلامية" استهدفت المعسكر بـ20 صاروخاً نوع غراد في تمام الساعة 7:36 دقيقة من صباح اليوم".

وأضاف أنّ عملياته "مستمرة وفي تطور مستمر ولن تتوقف إلا بانسحاب المحتل بشكل فوري وكامل"، متوعداً بأنه "في حال أصر الاحتلال على البقاء فإن عملياتنا ستتوسع وتطاول المواقع العسكرية داخل الأراضي التركية".

🛑 #عاجلمصدر امني : ٢٠ صاروخ غراد من عيار ١٢٢ ملم استهدفت قاعدة زليكان العسكرية التركية في جبل بعشيقة بمحافطة الموصلمصدر امني : اكثر من ١٥ انفجارا سمعت بوضوح داخل قاعدة زليكان العسكرية التركية بمحافظة الموصل.فصيل أحرار العراق: 20 صاروخ "غراد" استهدفت قاعدة "الاحتلال التركي pic.twitter.com/QGSrUbZt1V

— 🇮🇶(الشايب - Al-Shayeb)⁩🇮🇶 (@1shaayib) February 1, 2023

وأكدت منصات على "تليغرام" مرتبطة بفصائل مسلحة، الهجوم، ونقلت منصة "صابرين نيوز" عن مصادر أمنية، أنّ 20 صاروخاً من نوع غراد استهدفت المعسكر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن تعرّض المعسكر لعدة هجمات خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ استهدف بـ 4 صواريخ، وقد تبنى في حينها أيضاً فصيل "لواء أحرار العراق" الهجوم.

وكانت الهجمات على المعسكر تصاعدت إثر هجوم دهوك الذي وقع نهاية يوليو/ تموز الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 40 سائحاً عراقياً، إذ تتهم الحكومة العراقية والفصائل المسلحة والجهات السياسية المرتبطة بها تركيا بتنفيذه، وقد صعدت الفصائل هجماتها على المعسكر، وسط حملة إعلامية ضد أنقرة.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لمدينة بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والذي يتعرض كثيراً لهجمات صاروخية، وقد سجل العام الحالي نحو 17 هجوماً صاروخياً استهدفت المعسكر، وقد تبنت فصائل مسلحة مرتبطة بـ"الحشد الشعبي" تنفيذ عدد منها.

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