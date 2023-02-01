كأس العالم للأندية في المغرب.. فيفا يتحدث عن

2023/02/01 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن هناك "ترقّب لحفل افتتاح استثنائي" لكأس العالم للأندية الذي ينطلق، الأربعاء، في المغرب.

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