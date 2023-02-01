2023/02/01 | 11:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار الدولار في العراق، اليوم الأربعاء، انخفاضا في البورصة المحلية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر صرف الدولار امام الدينار:

100 $ = 166.500 بغداد

100 $ = 167 البصرة

100 $ = 168 اربيل

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعادة صرف الدولار إلى سعره الرسمي، فيما أكد أن كل الاحتمالات واردة لتعديل سعر الصرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار تسجل 166 ألف دينار للورقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الدولار تسجل 166 ألف دينار للورقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).