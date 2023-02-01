بسبب الأمطار.. اتحاد الكرة يغير موعد مباراة بالدرجة الأولى

2023/02/01 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة المسابقات في الاتحاد

العراقي لكرة القدم، تغيير موعد مباراة

في دوري الدرجة الاولى بسبب الأمطار

ورداءة الملعب.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحفي أن "لجنة

المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة

القدم، ق

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