بالصورة:شباط الحالي اغرب شهر لا يحصل الا كل (٨٢٣) سنة

2023/02/01 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما سيحصل في شهر شباط الجاري في العام

الحالي ٢٠٢٣ فيه من الغرابة الشيء

الكثير حيث ابتدأ اليوم الاربعاء

الاول من وسينتهي في يوم الثلاثاء

الثامن والعشرين منه.

وسيتكرر في هذا الشهر كل يوم اربع مرات

وهي

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