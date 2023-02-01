وزير الإعمار: تخصيصات الطرق العام الحالي هي الأكثر منذ 2003

2023/02/01 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، الأربعاء، عن إحالة أكثر من 30 مشروعاً للطرق خلال الأسابيع المقبلة، فيما أشار إلى أن العام الحالي هو الأكثر تخصيصاً للطرق منذ 2003.

وقال ريكاني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، على هامش افتتاح طريق الدورة – يوسفية، "نتمنى ان يكون هنالك تعاون من قبل المواطنين لضمان انسيابية هذه الطرق وحمايتها".

وأضاف، أن "مصالح الجميع تتحقق بالإعمار والبناء، فضلاً عن تجاوز الفقر وضمان أفضل مستقبل للأجيال"، مشيراً إلى أنه "خلال الاسابيع المقبلة، سيتم إحالة أكثر من 30 مشروعاً للطرق في عموم المحافظات".

وتابع، أن "العام الحالي هو الأكثر تخصيصاً للطرق منذ عام 2003"، مؤكداً "العمل على تحقيق الأفضل خدمة للمواطن".

وحذر وزير الإعمار من "أي تجاوز على محرمات الطريق، إذ سيتم التعامل معه بالسياقات القانونية".

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