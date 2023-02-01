وزير الداخلية يعلن انشاء

2023/02/01 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، انشاء مصحات خاصة للمعتقلين المتعاطين للمخدرات، فيما أكد تخصيص مبالغ مادية لانشاء هذه المصحات.

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