2023/02/01 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق الحملة الطبية لفحص المتقدمين من ذوي الإعاقة لشبكة الحماية المركز الخبري الوطني.

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