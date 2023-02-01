2023/02/01 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة العراق تصعق بترتيب عالمي جديد يفضح المستور | تقرير

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