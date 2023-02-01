القبض على 3 متهمين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ببغداد وتاجر مخدرات في بابل

2023/02/01 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بالتلاعب في سعر صرف الدولار وتاجر مخدرات في محافظتي بغداد وبابل.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، ألقت القبض على ثلاثة متهمين يقومون ببيع العملة الاجنبية (الدولار) بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي وبالجرم المشهود".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على المتهمين في شارع الكفاح بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة".

وأشار البيان الى أنه "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن بابل وبالتعاون مع قوة امنية مشتركة من الاطاحة بأحد تجار المواد المخدرة في محافظة بابل".

وتابع البيان "حيث ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة، وتم مصادرتها واحالة المتهم الى القضاء".

تحرير: أ.غ

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